SaltX Technology Aktie

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WKN DE: A1W27C / ISIN: SE0005308541

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SaltX Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SaltX Technology stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,120 SEK. Dies würde einen Gewinn von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SaltX Technology -0,140 SEK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4066,67 Prozent auf 10,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,440 SEK je Aktie, gegenüber -0,340 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 45,0 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 44,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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