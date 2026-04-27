Erste Schätzungen: Salzgitter legt Quartalsergebnis vor

Salzgitter wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Salzgitter wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,44 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Salzgitter einen Verlust von -0,660 EUR je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,34 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,70 EUR, gegenüber -1,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,73 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,98 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at