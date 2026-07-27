Erste Schätzungen: Salzgitter öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Salzgitter wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,735 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter -1,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden EUR umgesetzt.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,69 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,370 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,58 Milliarden EUR, gegenüber 8,98 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at