Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Quartalszahlen im Fokus
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salzgitter präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Salzgitter öffnet voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,711 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,20 Prozent verringert. Damals waren 0,750 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salzgitter in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,20 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,83 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,370 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,64 Milliarden EUR, gegenüber 8,98 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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