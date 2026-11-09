09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 484,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 43,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B 859,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,397 SEK im Vergleich zu -2,040 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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