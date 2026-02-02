Erste Schätzungen: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,200 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,55 Prozent auf 802,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 877,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 SEK, gegenüber -2,730 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 3,30 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,82 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at