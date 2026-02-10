Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered b Aktie

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E40N / ISIN: SE0009554454

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B gibt voraussichtlich am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 877,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 802,0 Millionen SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,180 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,730 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,30 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

