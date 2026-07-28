Erste Schätzungen: Sampo A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sampo A äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,175 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sampo A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,551 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 11,15 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,93 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at