WKN DE: A3EWDB / ISIN: FI4000552500

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sampo A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sampo A wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,129 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sampo A ein EPS von 0,070 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,31 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,511 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,98 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 10,65 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sampo Plc Registered Shs -A-

Analysen zu Sampo Plc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

Sampo Plc Registered Shs -A- 9,84 -0,55%

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

