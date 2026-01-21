Erste Schätzungen: Sampo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sampo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,298 USD. Dies würde einem Zuwachs von 112,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sampo 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,77 Milliarden USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 10,38 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at