Sampo Aktie
WKN DE: A0YFR9 / ISIN: US79588J1025
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sampo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sampo wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sampo 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,98 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,91 Milliarden USD, gegenüber 13,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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