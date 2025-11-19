Samsar a Aktie

Samsar a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9GD / ISIN: US79589L1061

19.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Samsara A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsara A stellt voraussichtlich am 04.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,118 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Samsara A -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 399,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,467 USD aus. Im Vorjahr waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

