Erste Schätzungen: Samsara A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsara A wird voraussichtlich am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 366,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Samsara A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 455,2 Millionen USD aus.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,679 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at