Samsar a Aktie
WKN DE: A3C9GD / ISIN: US79589L1061
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Samsara A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Samsara A präsentiert in der voraussichtlich am 03.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,163 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 483,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 391,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,712 USD, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 2,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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