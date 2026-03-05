Erste Schätzungen: Samsonite International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsonite International wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Samsonite International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 954,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 7,33 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,204 USD im Vergleich zu 1,85 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,49 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 28,00 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at