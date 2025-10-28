Erste Schätzungen: Samsonite International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samsonite International wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,041 USD je Aktie gegenüber 0,360 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 856,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 6,85 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,193 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,85 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,00 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

