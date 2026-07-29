Erste Schätzungen: Samsonite International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samsonite International veröffentlicht voraussichtlich am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 862,7 Millionen USD für Samsonite International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,75 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,183 USD, gegenüber 1,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,27 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at