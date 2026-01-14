Erste Schätzungen: Samsung Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung Electronics lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2370,35 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Samsung Electronics noch 1116,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Samsung Electronics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 91.120,72 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 75.788,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

36 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6187,03 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4950,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 330.837,23 Milliarden KRW, gegenüber 300.870,90 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at