Samsung Electronics Aktie

Samsung Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 956199 / ISIN: KR7005931001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Samsung Electronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung Electronics wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5793,03 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Samsung Electronics einen Gewinn von 1192,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 58,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 125.361,78 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 79.140,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33574,49 KRW, während im vorherigen Jahr noch 6605,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 590.409,62 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 333.605,94 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Nachrichten

Analysen zu Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 141 400,00 2,09% Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen