Samsung Electronics Aktie
WKN: 956199 / ISIN: KR7005931001
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Samsung Electronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Samsung Electronics wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5793,03 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Samsung Electronics einen Gewinn von 1192,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 58,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 125.361,78 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 79.140,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33574,49 KRW, während im vorherigen Jahr noch 6605,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 590.409,62 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 333.605,94 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
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