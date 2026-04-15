Erste Schätzungen: Samsung GDRS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung GDRS wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 97,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 20,53 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Samsung GDRS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 83,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 54,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 562,48 USD, gegenüber 116,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 37 Analysten auf durchschnittlich 395,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at