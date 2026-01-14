Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung GDRS wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 40,77 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 103,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,01 USD je Aktie erzielt worden waren.

32 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,84 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 36 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 106,57 USD, gegenüber 90,88 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten durchschnittlich auf 227,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 220,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at