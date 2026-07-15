Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Samsung GDRS wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 184,22 USD gegenüber 13,17 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 110,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 53,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 774,10 USD, gegenüber 116,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten durchschnittlich auf 474,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung GDRS
|
06:21
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Samsung hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
06.05.26
|Samsung Electronics hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
29.04.26
|Ausblick: Samsung GDRS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26