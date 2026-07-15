Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung GDRS wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 184,22 USD gegenüber 13,17 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 110,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 53,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 774,10 USD, gegenüber 116,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten durchschnittlich auf 474,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at