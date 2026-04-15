Erste Schätzungen: Samsung informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5906,24 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1192,00 KRW je Aktie vermeldet.

32 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 125.600,88 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 58,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 79.140,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33641,02 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 6605,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 592.436,59 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 333.605,94 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at