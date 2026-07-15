Erste Schätzungen: Samsung präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Samsung.

Samsung wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 11123,19 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1409,25 Prozent erhöht. Damals waren 737,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Samsung im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 170.939,84 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 32 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.566,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 129,25 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46996,13 KRW, gegenüber 6605,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 36 Analysten im Durchschnitt 723.531,83 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 333.605,94 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at