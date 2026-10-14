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WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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Expertise 14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse

Was sich Anaylsten von der kommenden Samsung-Bilanz versprechen.

Samsung öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 13376,05 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Samsung einen Gewinn von 1802,00 KRW je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 200.512,58 Milliarden KRW – ein Plus von 132,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung 86.061,75 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47073,08 KRW, während im vorherigen Jahr noch 6605,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 719.008,33 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 333.605,94 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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