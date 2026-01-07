SAMSUNG SDS Aktie
WKN DE: A12EJU / ISIN: KR7018260000
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SAMSUNG SDS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SAMSUNG SDS öffnet voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2584,08 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SAMSUNG SDS noch 2454,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3.683,32 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.642,32 Milliarden KRW umgesetzt.
14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10203,04 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 9787,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 14.031,87 Milliarden KRW, gegenüber 13.828,23 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
