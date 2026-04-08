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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAMSUNG SDS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAMSUNG SDS stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2653,82 KRW aus. Im letzten Jahr hatte SAMSUNG SDS einen Gewinn von 2734,00 KRW je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3.494,41 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.489,76 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10454,15 KRW, gegenüber 9819,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 14.464,90 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 13.929,87 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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