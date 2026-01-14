Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

Quartalsausblick 14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Samsung verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Samsung verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Samsung-Bilanz.

Samsung öffnet voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2380,48 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung noch ein Gewinn pro Aktie von 1116,00 KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 33 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91.178,54 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.788,27 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 37 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6177,62 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4950,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 37 Analysten durchschnittlich auf 330.890,21 Milliarden KRW, gegenüber 300.870,90 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at


