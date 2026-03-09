Sanara MedTech Aktie

Sanara MedTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKM6 / ISIN: US79957L1008

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sanara MedTech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanara MedTech stellt voraussichtlich am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Sanara MedTech im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Sanara MedTech nach der Prognose von 1 Analyst 27,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,200 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 103,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 86,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

