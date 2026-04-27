Sanara MedTech Aktie

Sanara MedTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKM6 / ISIN: US79957L1008

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sanara MedTech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanara MedTech wird voraussichtlich am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sanara MedTech für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 26,8 Millionen USD – ein Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanara MedTech 23,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,115 USD im Vergleich zu -4,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 117,3 Millionen USD, gegenüber 103,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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