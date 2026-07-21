Sandisk Aktie

Sandisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Sandisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sandisk öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,38 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Sandisk im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,38 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 340,56 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 66,66 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -11,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,97 Milliarden USD, gegenüber 7,36 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sandisk Corp

mehr Nachrichten