Erste Schätzungen: SanDisk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SanDisk präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SanDisk 0,720 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,63 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 40,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -11,320 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,64 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at