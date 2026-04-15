Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sandisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sandisk präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sandisk einen Verlust von -13,330 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 173,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sandisk für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,64 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,25 USD, gegenüber -11,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 15,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,36 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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