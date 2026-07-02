Sandvik AB Aktie
WKN: 865956 / ISIN: SE0000667891
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sandvik AB legt Quartalsergebnis vor
Sandvik AB stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,32 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,56 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 35,76 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,70 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,24 SEK je Aktie, gegenüber 11,71 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 140,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 120,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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