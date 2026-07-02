Sandvik AB Aktie

Sandvik AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865956 / ISIN: SE0000667891

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sandvik AB legt Quartalsergebnis vor

Sandvik AB stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,32 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,56 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 35,76 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,70 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,24 SEK je Aktie, gegenüber 11,71 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 140,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 120,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sandvik AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandvik AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sandvik AB 35,51 -1,09% Sandvik AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:02 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen