Sandvik AB Aktie
WKN: 865956 / ISIN: SE0000667891
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sandvik AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sandvik AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,53 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 60,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sandvik AB 2,82 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sandvik AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 36,58 Milliarden SEK im Vergleich zu 29,22 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,84 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,71 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 144,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 120,68 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandvik AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sandvik AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Sandvik AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Sandvik AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Sandvik AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Sandvik AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sandvik AB
Aktien in diesem Artikel
|Sandvik AB
|32,02
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.