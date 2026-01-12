Erste Schätzungen: Sandvik AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sandvik AB wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sandvik AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,33 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,43 SEK je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,15 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,76 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,89 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 9,76 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 120,16 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 122,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

