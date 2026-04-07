Erste Schätzungen: Sandvik AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sandvik AB lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,20 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,98 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 31,15 Milliarden SEK gegenüber 29,30 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,89 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,71 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 135,36 Milliarden SEK, gegenüber 120,68 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at