Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sandvik (B) (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,459 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Sandvik (B) (spons ADRs) 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,80 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sandvik (B) (spons ADRs) 3,07 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,30 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at