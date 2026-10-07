Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sandvik (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen, dass Sandvik (B) (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,465 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,75 Milliarden USD gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 14,82 Milliarden USD, gegenüber 12,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at