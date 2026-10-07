Sandvik AB Aktie
WKN: 659463 / ISIN: US8002122013
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sandvik (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten schätzen, dass Sandvik (B) (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,465 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,75 Milliarden USD gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 14,82 Milliarden USD, gegenüber 12,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandvik AB (B) (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Sandvik (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Sandvik (B) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sandvik AB (B) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Sandvik AB (B) (spons. ADRs)
|36,78
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.