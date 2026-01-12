Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sandvik (B) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,356 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 3,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu 0,920 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 12,86 Milliarden USD, gegenüber 11,62 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at