Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sandvik (B) (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,349 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 22,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,35 Milliarden USD gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 14,55 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at