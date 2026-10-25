Erste Schätzungen: Sanmina-SCI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sanmina-SCI präsentiert in der voraussichtlich am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,48 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 65,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 14,14 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at