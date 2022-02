Erste Schätzungen: Sanofi India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanofi India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Sanofi India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 50,55 INR je Aktie gewesen.

Sanofi India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,45 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 266,89 INR im Vergleich zu 225,80 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 29,55 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 29,02 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at