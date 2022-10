Erste Schätzungen: Sanoma-WSOY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanoma-WSOY präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,678 EUR gegenüber 0,640 EUR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Sanoma-WSOY im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 520,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 486,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,672 EUR im Vergleich zu 0,610 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,25 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at