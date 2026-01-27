Erste Schätzungen: Sanoma-WSOY stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanoma-WSOY stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,205 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 233,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,5 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,650 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,31 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at