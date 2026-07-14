Sanoma-WSOY Aktie

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WKN: 922218 / ISIN: FI0009007694

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sanoma-WSOY zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanoma-WSOY stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sanoma-WSOY noch 0,190 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 341,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sanoma-WSOY einen Umsatz von 339,8 Millionen EUR eingefahren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,779 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,33 Milliarden EUR, gegenüber 1,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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