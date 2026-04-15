Erste Schätzungen: Santander Bank Polska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Santander Bank Polska äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,48 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,96 PLN je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,36 Milliarden PLN – ein Minus von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Santander Bank Polska 5,98 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 50,18 PLN im Vergleich zu 63,40 PLN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 15,85 Milliarden PLN, gegenüber 21,12 Milliarden PLN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at