Santander Bank Polska Aktie
WKN: 677298 / ISIN: PLBZ00000044
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Santander Bank Polska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Santander Bank Polska äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,48 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,96 PLN je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,36 Milliarden PLN – ein Minus von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Santander Bank Polska 5,98 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 50,18 PLN im Vergleich zu 63,40 PLN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 15,85 Milliarden PLN, gegenüber 21,12 Milliarden PLN im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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