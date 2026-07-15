Erste Schätzungen: Santander Bank Polska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Santander Bank Polska wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Santander Bank Polska für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,04 PLN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,34 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,97 Milliarden PLN – ein Minus von 27,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Santander Bank Polska 5,44 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 52,30 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 63,40 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,25 Milliarden PLN, gegenüber 21,12 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at