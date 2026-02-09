Santander Bank Polska Aktie
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Santander Bank Polska stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Santander Bank Polska stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,42 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,94 PLN je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 36,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,00 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,80 Milliarden PLN aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 60,92 PLN je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 51,01 PLN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,71 Milliarden PLN, gegenüber 23,00 Milliarden PLN im Fiskalvorjahr.
