Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Santen Pharmaceutical präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,79 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Santen Pharmaceutical noch 25,77 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 76,98 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 98,75 JPY, gegenüber 103,98 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 290,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 300,00 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at