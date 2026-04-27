Santen Pharmaceutical Aktie
WKN: 864318 / ISIN: JP3336000009
|
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Santen Pharmaceutical präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,79 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Santen Pharmaceutical noch 25,77 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 76,98 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 98,75 JPY, gegenüber 103,98 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 290,28 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 300,00 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santen Pharmaceutical Co LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Santen Pharmaceutical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Santen Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Santen Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)